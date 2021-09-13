В Башкирии стало втрое меньше безработных

Число безработных в Башкортостане с начала года снизилось втрое. В настоящее время на учете в центрах занятости находятся более 34 тысяч человек.
Рынок труда в регионе вернулся к показателям, которые были до пандемии, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. Работодателями республики заявлено о 60 с половиной тысячах вакансий, более 70% от этого числа – рабочие профессии.
Напомним, работодатели Башкортостана могут получать выплаты от государства за обучение новых сотрудников. Сумму в размере почти 58 тысяч рублей выделят тем предпринимателям, которые взяли на работу жителей, стоящих на учете в центре занятости.