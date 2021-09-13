В Башкирии жителя ХМАО оштрафовали за оскорбление сотрудника ГИБДД
За оскорбление сотрудника ГИБДД суд вынес приговор 37-летнему жителю ХМАО. Инцидент произошел в селе Аркаулово Салаватского района Башкирии, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль марки KIA, за рулем которой находился нетрезвый водитель. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, на что он согласился. Факт опьянения подтвердился, и сотрудники ДПС начали оформлять административный протокол.
Больше всего мужчине не понравилось, что сотрудники решили задержать управляемый им автомобиль, и он стал неоднократно и громко высказывать в присутствии граждан в адрес одного из полицейских публичные оскорбления сопровождая их нецензурными выражениями. По материалам территориального подразделения Следственного комитета России суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Судом ему было назначено наказание по этой статье в виде штрафа в размере 10000 рублей.
пресс-служба МВД Башкирии
Инспектор ГИБДД обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Суд обязал виновного выплатить моральную компенсацию.