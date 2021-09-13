В Башкирии жителя ХМАО оштрафовали за оскорбление сотрудника ГИБДД

За оскорбление сотрудника ГИБДД суд вынес приговор 37-летнему жителю ХМАО. Инцидент произошел в селе Аркаулово Салаватского района Башкирии, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии жителя ХМАО оштрафовали за оскорбление сотрудника ГИБДД

Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль марки KIA, за рулем которой находился нетрезвый водитель. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, на что он согласился. Факт опьянения подтвердился, и сотрудники ДПС начали оформлять административный протокол.

Больше всего мужчине не понравилось, что сотрудники решили задержать управляемый им автомобиль, и он стал неоднократно и громко высказывать в присутствии граждан в адрес одного из полицейских публичные оскорбления сопровождая их нецензурными выражениями. По материалам территориального подразделения Следственного комитета России суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Судом ему было назначено наказание по этой статье в виде штрафа в размере 10000 рублей.

пресс-служба МВД Башкирии

Инспектор ГИБДД обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. Суд обязал виновного выплатить моральную компенсацию.