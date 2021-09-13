В Башкирии жителя ХМАО оштрафовали за оскорбление сотрудника ГИБДД

Больше всего мужчине не понравилось, что сотрудники решили задержать управляемый им автомобиль, и он стал неоднократно и громко высказывать в присутствии граждан в адрес одного из полицейских публичные оскорбления сопровождая их нецензурными выражениями. По материалам территориального подразделения Следственного комитета России суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Судом ему было назначено наказание по этой статье в виде штрафа в размере 10000 рублей.

пресс-служба МВД Башкирии