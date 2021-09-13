В вечернем небе жители Башкирии увидят сближение трех светил

В пятницу, 17 сентября, после захода Солнца жители Башкирии смогут увидеть сближение трех светил. Над горизонтом на юго-западе в созвездии Козерога убывающая Луна, Сатурн и Юпитер образуют треугольник.
В августе Сатурн и Юпитер прошли точки противостояния с Солнцем, поэтому до сих пор остаются яркими. Об этом сообщили в Уфимском планетарии.
Луна будет почти полной (до полнолуния 3,5 дня). В её свете немного померкнет Юпитер — ярчайшей «звездой» сияющий на вечернем небе всё лето и в сентябре. Третьим в этом треугольнике будет Сатурн, он более тусклый, чем Юпитер, хотя ярче всех окружающих его звезд. Эти светила зайдут ещё ночью.
в 2:14 по уфимскому времени на юго-западе первым скроется Сатурн, через полчаса за горизонт зайдет Луна, а в 3:50 - Юпитер.