В вечернем небе жители Башкирии увидят сближение трех светил

Луна будет почти полной (до полнолуния 3,5 дня). В её свете немного померкнет Юпитер — ярчайшей «звездой» сияющий на вечернем небе всё лето и в сентябре. Третьим в этом треугольнике будет Сатурн, он более тусклый, чем Юпитер, хотя ярче всех окружающих его звезд. Эти светила зайдут ещё ночью.