Житель Башкирии спрятал свою машину и сообщил об угоне в полицию

Житель башкирского Салавата, чтобы избежать ответственности за совершенное правонарушение, сообщил в полицию об угоне машины. Для правдоподобности мужчина спрятал свой автомобиль. В скором времени обман вскрылся.
Свою вину мужчина признал. Он рассказал, что поехал на рыбалку вместе со своим соседом. На обратом пути он заметил, что его автомобиль преследует патрульная машина ДПС, сообщили в пресс-службе Салаватского городского суда.
Мужчину приговорили к 1 году и 9 месяцам условного лишения свободы.