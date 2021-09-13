Житель Башкирии спрятал свою машину и сообщил об угоне в полицию

Поскольку он управлял автомобилем, не имея на это водительских прав, кроме того являлся административно-поднадзорным лицом, он решил скрыться от сотрудников полиции. От погони он скрылся, но испугавшись ответственности за содеянное, решил сообщить, что его автомобиль похищен. В последующем при проверке сообщения о преступлении он признался сотруднику полиции о том, что сам спрятал свой автомобиль.

пресс-служба Салаватского городского суда