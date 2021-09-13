Житель Башкирии спрятал свою машину и сообщил об угоне в полицию

Житель башкирского Салавата, чтобы избежать ответственности за совершенное правонарушение, сообщил в полицию об угоне машины. Для правдоподобности мужчина спрятал свой автомобиль. В скором времени обман вскрылся.

Фото №1 - Житель Башкирии спрятал свою машину и сообщил об угоне в полицию

Свою вину мужчина признал. Он рассказал, что поехал на рыбалку вместе со своим соседом. На обратом пути он заметил, что его автомобиль преследует патрульная машина ДПС, сообщили в пресс-службе Салаватского городского суда.

Поскольку он управлял автомобилем, не имея на это водительских прав, кроме того являлся административно-поднадзорным лицом, он решил скрыться от сотрудников полиции. От погони он скрылся, но испугавшись ответственности за содеянное, решил сообщить, что его автомобиль похищен. В последующем при проверке сообщения о преступлении он признался сотруднику полиции о том, что сам спрятал свой автомобиль.

пресс-служба Салаватского городского суда

Мужчину приговорили к 1 году и 9 месяцам условного лишения свободы.