Стала известна сумма ущерба от лесных пожаров в Башкирии

В Башкирии в этом году произошло 446 возгораний. В общей сложности горели 14 тысяч га. С начала пожароопасного сезона без разгула огненной стихии обошлись только 12 дней из 149.
Пожары нанесли республике ущерб, сумма которого достигает 21 миллиона рублей. Теперь перед лесными хозяйствами Башкирии и арендаторами леса стоит задача скорейшего лесовосстановления.
Для восстановления лесов в регионе будут создавать крупный тепличный комплекс по выращиванию саженцев деревьев с закрытой корневой системой. В строительство тепличного комплекса планируется привлечь частные инвестиции.