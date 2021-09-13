Появились подробности смертельного ДТП в Уфе с участием мотоцикла

В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали подробности смертельного ДТП в Уфе с участием мотоцикла, которое произошло вчера, 12 сентября.

Трагедия произошла напротив жилого дома №78 по проспекту Октября. 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti допустил столкновение с попутным мотоциклом. От удара двухколесный транспорт вынесло на "встречку", где он столкнулся с автомобилями Toyota RAV4 и Toyota Corolla.