Стало известно, какой парк в Уфе будет реконструирован в первую очередь

На странице Радия Хабирова в социальной сети "ВКонтакте" прошел опрос среди жителей Уфы, в котором приняли участие более 29,3 тысяч пользователей. Согласно результатам голосования, уфимский парк Нефтехимиков будет следующим в очереди на благоустройство.

28 августа Глава республики предложил уфимцам проголосовать за парк, который первым будет благоустроен к 450-летию башкирской столицы в 2024 году. Лидером голосования оказался парк Нефтехимиков (10 тысяч или 34,32% голосов). Второе место заняла Парковая зона около озера Теплое (5,5 тысяч или 18,9% голосов). На третьем месте расположился Центральный парк Демы (5,3 тысячи или 18,14% голосов). Именно эти места отдыха будут благоустроены следующими.