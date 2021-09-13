В Уфе школа заставила маму первоклассника вернуть подаренный портфель

На прошлой неделе уфимка оставила жалобу на личной странице главы Башкирии на школу №130, куда в этом году пошёл её сын-первоклассник.

Мальчику подарили школьный портфель и канцелерию как ребёнку из многодетной семьи. Однако уже через несколько дней женщину шокировали звонком из школьной бухгалетрии. Маму школьника попросили вернуть подаренный портфель, так как её старшему сыну уже было 18 лет к 1 сентября.