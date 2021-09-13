В Уфе прошел круглый стол «Феномен: финансовые пирамиды»

По данным Банка России, в прошлом году основной тенденцией стало то, что произошел массовый переход нелегальных услуг в онлайн. На это повлияли локдаун из-за пандемии коронавируса, а также развитие дистанционных услуг и рост их востребованности. Всего в стране выявили 222 финансовые пирамиды, около 400 нелегальных форекс-дилеров и более 800 нелегальных кредиторов.