В Уфе прошел круглый стол «Феномен: финансовые пирамиды»

Усилить правовую грамотность предложили участники круглого стола «Феномен: финансовые пирамиды», который прошел в Уфе. Его организатором выступило региональное отделение Ассоциации юристов России.

По данным Банка России, в прошлом году основной тенденцией стало то, что произошел массовый переход нелегальных услуг в онлайн. На это повлияли локдаун из-за пандемии коронавируса, а также развитие дистанционных услуг и рост их востребованности. Всего в стране выявили 222 финансовые пирамиды, около 400 нелегальных форекс-дилеров и более 800 нелегальных кредиторов.

Фото №1 - В Уфе прошел круглый стол «Феномен: финансовые пирамиды»

Конечно же, требует совершенствования и законодательная база, и процессуальные действия. Активно работа ведется ассоциацией и по повышению правовой грамотности, финансовой грамотности населения. Конференция, которую мы проводим сегодня, создана решить многие вопросы. Мы привлекли как представителей госорганов, так и представителей финансовой сферы.

Екатерина Смоленчук, исполнительный директор отделения Ассоциации юристов России в Республике Башкортостан