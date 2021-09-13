В Уфе загадочно пропал 64-летний Александр Генералов

В Уфе при загадочных обстоятельствах пропал 64-летний Александр Генералов. В минувшую среду, 8 сентября, он ушел в неизвестном направлении, однако обратно так и не вернулся.
Приметы: обычное телосложение, рост около 175 см, голубые глаза, седые волосы. На ногах у пенсионера были резиновые сапоги темно-зеленого цвета.
Как сообщают волонтеры ПСО "Лиза Алерт", Александр Генералов нуждается в медицинской помощи. Обладающих какой-либо информацией просят позвонить по телефонам: 8 (917) 475 88 30, 8 (800) 700 54 52 или 112.