В Башкирии иномарка сбила лошадь: погиб молодой водитель и пострадали двое пассажиров

Вчера вечером, 12 сентября, в Белорецком районе Башкирии 20-летний водитель автомобиля KIA Spectra сбил лошадь, после чего легковушка опрокинулась в кювет. Страшное ДТП произошло на автодороге Белорецк - Учалы.

На место трагедии направились сотрудники спецслужб. Спасателям пришлось деблокировать водителя из салона покореженного автомобиля, сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

Водитель иномарки скончался на месте трагедии, двое 19-летних пассажиров получили травмы. Также в результате столкновения погибло животное. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.