В Башкирии психолога обвинили в совращении школьницы

Мужчина пришёл к знакомой домой. Однако женщины в квартире не оказалось — дома была лишь её 13-летняя дочь. Когда мужчина оказался в одном помещении с девочкой, он начал приставать к неё. Об этом узнали мама и сестра школьницы, которые и обратились в полицию с заявлением.