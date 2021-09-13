В Башкирии психолога обвинили в совращении школьницы

В Мелеузе разгорелся страшный скандал. Местного психолога обвинили в совращении 13-летней школьницы. Об этом сообщает портал Mash Batash.
Мужчина пришёл к знакомой домой. Однако женщины в квартире не оказалось — дома была лишь её 13-летняя дочь. Когда мужчина оказался в одном помещении с девочкой, он начал приставать к неё. Об этом узнали мама и сестра школьницы, которые и обратились в полицию с заявлением.
Известно, что мужчина работает в подростковом клубе психологом и занимается с асоциальными детьми. Подозреваемого в совращении несовершеннолетней задержали.