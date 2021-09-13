В Уфе из-за болезни ушла из жизни знаменитая зоозащитница

В Уфе ушла из жизни член СПЧ по Башкирии и знаменитая зоозащитница Индира Салахова. О ее смерти сообщили коллеги из общественной организации «Альянс Защитников Животных – Уфа», в которой Салахова была председателем. Женщина скончалась на 56-ом году жизни от болезни.

Фото №1 - В Уфе из-за болезни ушла из жизни знаменитая зоозащитница

Это был очень красивый человек во всех отношениях. Индира очень много спасала животных, выхаживала, вытаскивала с того света и боролась за права животных города, страны, чтобы все, кого не забрали с улицы, тоже имели право на жизнь.

коллеги

Как рассказали знакомые Индиры Салаховой, у нее осталось очень много собак и кошек, которых она подобрала с улицы. Сейчас животные нуждаются в новых хозяевах. Зоозащитники просят откликнуться всех неравнодушных, кто сможет помочь с передержкой или заберет кого-то из «хвостиков» к себе домой.