В Уфе из-за болезни ушла из жизни знаменитая зоозащитница

В Уфе ушла из жизни член СПЧ по Башкирии и знаменитая зоозащитница Индира Салахова. О ее смерти сообщили коллеги из общественной организации «Альянс Защитников Животных – Уфа», в которой Салахова была председателем. Женщина скончалась на 56-ом году жизни от болезни.
Как рассказали знакомые Индиры Салаховой, у нее осталось очень много собак и кошек, которых она подобрала с улицы. Сейчас животные нуждаются в новых хозяевах. Зоозащитники просят откликнуться всех неравнодушных, кто сможет помочь с передержкой или заберет кого-то из «хвостиков» к себе домой.