В Уфу приехал с гастролями театр из Оренбурга

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури открыл свои двери для коллектива из Оренбурга. В это время уфимские актеры покажут в Новокуйбышевске спектакль «Зулейха открывает глаза». А уже с 14 по 16 сентября в Республике Крым пройдут гастроли Башдрамтеатра. Наши артисты покажут в Симферополе сразу четыре спектакля.

Отметим, что новый сезон Башдрамтеатра им. Мажита Гафури стартует 22 сентября. Он откроется музыкальной комедией по пьесе Мустая Карима «Похищение девушки».

Это театрам дает возможность гастролировать по стране и показывать свое театральное искусство. В первую очередь это для артистов обмен опытом.

Иршат Файзуллин, директор Башкирского академического театра им. М. Гафури, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан 
Фото №1 - В Уфу приехал с гастролями театр из Оренбурга

Мы пытаемся достучаться до каждого зрителя. Если у нас это получается, значит, мы каким-то образом достигли своей цели.

Рифкат Исрафилов, художественный руководитель Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького, народный артист России