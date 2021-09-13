В Уфу приехал с гастролями театр из Оренбурга

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури открыл свои двери для коллектива из Оренбурга. В это время уфимские актеры покажут в Новокуйбышевске спектакль «Зулейха открывает глаза». А уже с 14 по 16 сентября в Республике Крым пройдут гастроли Башдрамтеатра. Наши артисты покажут в Симферополе сразу четыре спектакля.