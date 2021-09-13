Житель Уфы сбил подростка и скрылся с места ДТП

Ещё 11 сентября около трёх часов дня водитель на «Skoda Octavia» двигался по дворовой территории у дома №23/1 по улице Губайдуллина. В этот момент он совершил наезд на 12-летнего подростка, после чего поспешил скрыться с места происшествия. С различными травмами ребёнок обратился за помощью к врачам. К счастью, серьёзно он не пострадал.