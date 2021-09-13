Радий Хабиров сообщил о завершении монтажа пролетного строения нового Бельского моста
Сегодня, 13 сентября, Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о завершении монтажа пролетного строения нового Бельского моста в Уфе. Теперь сооружение соединяет два берега реки Белой.
Мы в полном объёме завершили монтаж пролётного строения на новом Бельском мосту в Уфе - соединили два берега реки Белой. И теперь уже можно смело говорить, что работы по строительству моста-вставки вышли на финишную прямую. Его общая длина - 688 метров, будет три полосы движения.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Уже на следующей неделе будут завершены сварочные работы и объединены узлы конструкции. В настоящее время строители при помощи мощных 200- и 500-тонных домкратов опускают строение на опорные части.
Я уже не раз говорил, насколько важен для нас этот новый мост. С каждым годом нагрузка на старый становилась все больше и больше. Вместе с развязкой на улице Заки Валиди и проспекте Салавата Юлаева мы сможем существенно расшить этот непростой транспортный узел и на треть увеличить пропускную способность южных ворот Уфы.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Движение транспорта по новому Бельскому мосту планируется пустить в конце октября текущего года. После того как он будет закончен, строители приступят к реконструкции старого моста, который построили еще в 1956 году.