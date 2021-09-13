Радий Хабиров сообщил о завершении монтажа пролетного строения нового Бельского моста

Я уже не раз говорил, насколько важен для нас этот новый мост. С каждым годом нагрузка на старый становилась все больше и больше. Вместе с развязкой на улице Заки Валиди и проспекте Салавата Юлаева мы сможем существенно расшить этот непростой транспортный узел и на треть увеличить пропускную способность южных ворот Уфы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии