В Башкирии зафиксировали 310 новых случаев коронавируса

Сейчас на амбулаторном лечении находятся 5 443 человека, 714 - госпитализированы. Кроме того, 49 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 11 - подключены к аппаратам ИВЛ. На данный момент в Башкирии развернуто 4 545 коек, из которых занято 90%.