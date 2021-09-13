В Уфе пьяный водитель без прав устроил ДТП: есть пострадавший

При проведении проверки установлено, что мужчина в апреле 2016 года был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение, однако водительское удостоверение им сдано не было. По факту дорожного происшествия начата проверка, мужчине грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

пресс-служба ГИБДД Уфы