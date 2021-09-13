В Уфе пьяный водитель без прав устроил ДТП: есть пострадавший

Вчера, 12 сентября, в Уфе водитель автомобиля Toyota Camry столкнулся со стоящей "ГАЗелью". ДТП произошло в 4 часа утра на улице Пархоменко.
Виновником аварии оказался 31-летний водитель "Тойоты", сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что в апреле 2016 года мужчина был лишен водительского удостоверения.
Водитель "ГАЗели" получил различные травмы. Ему потребовалась медицинская помощь.
Фото: ГИБДД Уфы.