В Уфе пьяный водитель без прав устроил ДТП: есть пострадавший

Вчера, 12 сентября, в Уфе водитель автомобиля Toyota Camry столкнулся со стоящей "ГАЗелью". ДТП произошло в 4 часа утра на улице Пархоменко.

Фото №1 - В Уфе пьяный водитель без прав устроил ДТП: есть пострадавший

Виновником аварии оказался 31-летний водитель "Тойоты", сообщили в пресс-службе ГИБДД Уфы. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что в апреле 2016 года мужчина был лишен водительского удостоверения.

При проведении проверки установлено, что мужчина в апреле 2016 года был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное правонарушение, однако водительское удостоверение им сдано не было. По факту дорожного происшествия начата проверка, мужчине грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».

пресс-служба ГИБДД Уфы

Водитель "ГАЗели" получил различные травмы. Ему потребовалась медицинская помощь.

Фото: ГИБДД Уфы.