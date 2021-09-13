В Башкирии 20 человек заразились «мышиной лихорадкой»

За неделю 20 жителей Башкирии заразились "мышиной лихорадкой". Об этом сообщила замруководителя Роспотребнадзора РБ Галина Пермина на оперативном совещании в правительстве.

Со слов специалиста, заболеваемость "мышиной лихорадкой" снизилась в 2,9 раза, если сравнивать с прошлым годом.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), которую в народе называют «мышкой» — это смертельно опасное инфекционное заболевание с поражением легких, почек и других органов человека. Переносчиками инфекции являются мыши. Эксперты призывают не забывать о правилах санитарной безопасности при работах на приусадебных и дачных участках, при уборке помещений, где имеются экскременты зараженных мышей.