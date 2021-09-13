В Уфе ушёл из жизни врач больницы скорой помощи

В Уфе ушёл из жизни врач больницы скорой медицинской помощи Альфред Ишмуратов. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Фото №1 - В Уфе ушёл из жизни врач больницы скорой помощи

Альфред Ишмуратов работал в больнице детским анестезиологом-реаниматологом с 1994 года. Друзья и коллеги медика отзываются о нём как о добром друге и мудром профессионале.

Коллектив Больницы скорой медицинской помощи выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Ишмуратова Альфреда Мухамедовича, врача детского анестезиолога-реаниматолога. Альфред Мухамедович всегда будет для нас примером преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.

коллектив медучреждения 

По предварительной информации, врач скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Точная причина будет установлена после экспертизы.

Редакция bash.news выражает искренние соболезнования близким Альфреда Ишмуратова.

Фото: bsmp_ufa