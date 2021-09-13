В Уфе ушёл из жизни врач больницы скорой помощи

В Уфе ушёл из жизни врач больницы скорой медицинской помощи Альфред Ишмуратов. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
Альфред Ишмуратов работал в больнице детским анестезиологом-реаниматологом с 1994 года. Друзья и коллеги медика отзываются о нём как о добром друге и мудром профессионале.
По предварительной информации, врач скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Точная причина будет установлена после экспертизы.
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования близким Альфреда Ишмуратова.
Фото: bsmp_ufa