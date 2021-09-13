В Башкирии виновнику ДТП, в котором погибла семья, вынесли приговор

В Башкирии перед судом предстал 57-летний житель Челябинска. Мужчина стал виновником смертельной аварии.

31 января этого года мужчина на «Киа Соренто» на заснеженной трассе М-5 вышел на обгон. В результате водитель допустил столкновение с ВАЗ-2107. В отечественном авто находилась семья – 28-летний водитель, его 33-летняя супруга и их 7-летняя дочка. Все трое погибли от полученных травм.

Известно, что мужчина и женщина погибли сразу на месте ДТП. А за жизнь девочки в течение пяти дней боролись врачи. Она находилась в коме, но очнуться так и не смогла.