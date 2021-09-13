В Башкирии корову вытащили из колодца

7 сентября спасатели Башкирии прибыли на необычный вызов. В селе Исянгулово между домами №13 и №15 по улице Октябрьской революции в колодец провалилась корова.

По словам хозяев животного, корова отбилась от стаи и сошла с привычного маршрута. Она наступила на лист железа, которым был закрыт колодец. Металл не выдержал вес животного – корова провалилась вниз.

Для спасения животного был задействован автомобиль с краном-манипулятором. К счастью, корова не пострадала. Она своим ходом добралась до дома.