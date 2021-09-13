Владимир Путин подписал важные поручения после съезда «Единой России»

В России состоялся двадцатый съезд партии «Единая Россия». По итогам встречи президент РФ Владимир Путин подписал несколько важных поручений. Текст утвержденных инициатив опубликовала пресс-служба Кремля.
— Заложить в бюджеты 2022 и 2023 года средства на индексацию зарплат военным и силовикам выше уровня инфляции.
— В 2022 году выделить из бюджета регионам 45 миллиардов на снос аварийного жилья.
— Выделить деньги на ремонт почтовых отделений в сельской местности и труднодоступных территориях. Расширить перечень услуг во всех отделениях – в том числе продавать лекарства.
— Выделить регионам не менее восьми миллиардов рублей на охрану лесов от пожаров.
— Продлить до конца 2022 года мораторий на проверку малого бизнеса.
— Подготовить поправки в законодательство, чтобы граждане активнее включались в формирование местных бюджетов.
— Принять необходимые законы, чтобы банки и приставы не могли списывать по кредитным договорам социальные выплаты. Рекомендовать Банку России провести работу с банками, чтобы вернуть ранее удержанные пособия.