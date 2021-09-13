День города и новые соцобъекты: Радий Хабиров посетил Стерлитамак

Стерлитамак отпраздновал свой 255-летний юбилей. В торжествах принял участие Радий Хабиров. Он ознакомился с комплексным благоустройством дворовых территорий и пообщался с местными жителями. К празднику в городе отремонтировали 17 километров дорог, открыли три новых детских сада и сейчас строят четвертый.
С учётом пожеланий, а главное – качественно отремонтировали двор по улице Голикова в Стерлитамаке. С комплексным благоустройством дворовой территории многоквартирного дома ознакомился Радий Хабиров. Здесь согласно плану отремонтировали проезды, обустроили тротуары и новые парковочные места. Установили детскую и спортивную площадки с травмобезопасным резиновым покрытием. Территорию оборудовали системой видеонаблюдения. Местным жителям башкирские дворики пришлись по душе.
В этом году в Стерлитамаке по программе «Башкирские дворики» модернизируют две дворовые территории. Всего за три года в городе благоустроили уже свыше 30 общественных пространств.
Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов отметил, что город подошел к юбилею с хорошими показателями. В этом году было отремонтировано 17 километров дорог, открыто три новых детских сада, ведется строительство четвертого.
Мэр города вручил государственные награды жителям Стерлитамака. Риф Рахимович большую часть своей жизни проработал школьным учителем. Обучил и выпустил сотни детей. В день праздника он принимал на сцене свою заслуженную награду.
День города завершился концертом. Для жителей Стерлитамака выступили Дмитрий Харатьян, Аскар Абдразаков, Zainetdin и певица Валерия. Звезда российской эстрады поздравила горожан с праздником и поделилась своими впечатлениями о нашей республике.
Переменам рады и местные жители. Например, Рустам Сагитов живёт в Стерлитамаке с самого рождения. Как было раньше и как стало сейчас, мужчина знает не понаслышке.
В этом году Стерлитамак со своим проектом «Соляная пристань» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды. Здесь планируют благоустроить набережную реки Ашкадар, оборудовать смотровую площадку, прогулочную зону, кафе, пляж, детскую и спортивную площадки, а также велодорожку. Появятся плавучая понтонная пристань-беседка, лестница-амфитеатр, детская площадка-баржа и белый мраморный щебень на холмах набережной как символ шиханов.