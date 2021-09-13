День города и новые соцобъекты: Радий Хабиров посетил Стерлитамак

Стерлитамак отпраздновал свой 255-летний юбилей. В торжествах принял участие Радий Хабиров. Он ознакомился с комплексным благоустройством дворовых территорий и пообщался с местными жителями. К празднику в городе отремонтировали 17 километров дорог, открыли три новых детских сада и сейчас строят четвертый.

С учётом пожеланий, а главное – качественно отремонтировали двор по улице Голикова в Стерлитамаке. С комплексным благоустройством дворовой территории многоквартирного дома ознакомился Радий Хабиров. Здесь согласно плану отремонтировали проезды, обустроили тротуары и новые парковочные места. Установили детскую и спортивную площадки с травмобезопасным резиновым покрытием. Территорию оборудовали системой видеонаблюдения. Местным жителям башкирские дворики пришлись по душе.

В этом году в Стерлитамаке по программе «Башкирские дворики» модернизируют две дворовые территории. Всего за три года в городе благоустроили уже свыше 30 общественных пространств.

Вот, Владимир Иванович, надо смотреть и делать дворы, в первую очередь старые дома. Там ведь, в старых домах, люди живут. И они там ничего не просят, как правило. Вот туда и надо заходить. Радий Хабиров, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»

Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов отметил, что город подошел к юбилею с хорошими показателями. В этом году было отремонтировано 17 километров дорог, открыто три новых детских сада, ведется строительство четвертого.

Столько нового открывается, столько комплексов. Всё зелено, всё прекрасно. Поэтому прекрасно в этом городе жить. Рита Седова, жительница г. Стерлитамака

Город прекрасный у нас. С каждым годом всё больше и больше развивается. Очень много новостроек. В общем мне нравится. Думаю, горожанам тоже нравится. Алексей Носов, житель г. Стерлитамака

Мэр города вручил государственные награды жителям Стерлитамака. Риф Рахимович большую часть своей жизни проработал школьным учителем. Обучил и выпустил сотни детей. В день праздника он принимал на сцене свою заслуженную награду.

Это признание моих заслуг перед городом. Перед родным моим городом, который процветает благодаря усилиям мэра города и усилиям тех людей, которые здесь трудятся. Риф Тажиев, директор гимназии №1, учитель физики и астрономии

День города завершился концертом. Для жителей Стерлитамака выступили Дмитрий Харатьян, Аскар Абдразаков, Zainetdin и певица Валерия. Звезда российской эстрады поздравила горожан с праздником и поделилась своими впечатлениями о нашей республике.

Какой богатый край. Какая потрясающая природа. Какие открытые и гостеприимные люди. И мне приятно сюда возвращаться. Я рада, что вообще города развиваются. Башкортостан меняется, и это очень здорово, очень заметно. Мы замечаем эти перемены, и я вот прям радуюсь от всей души. Валерия Перфилова, народная артистка России

Переменам рады и местные жители. Например, Рустам Сагитов живёт в Стерлитамаке с самого рождения. Как было раньше и как стало сейчас, мужчина знает не понаслышке.

Город развивается, город растёт. Вот я живу ближе к «Сити Моллу», и раньше там просто был пустырь. А сейчас уже всё застроили, люди живут. Очень много людей. Ну, безусловно, город развивается и растёт. Рустам Сагитов, житель г. Стерлитамака