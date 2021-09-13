День города и новые соцобъекты: Радий Хабиров посетил Стерлитамак

Стерлитамак отпраздновал свой 255-летний юбилей. В торжествах принял участие Радий Хабиров. Он ознакомился с комплексным благоустройством дворовых территорий и пообщался с местными жителями. К празднику в городе отремонтировали 17 километров дорог, открыли три новых детских сада и сейчас строят четвертый.

С учётом пожеланий, а главное – качественно отремонтировали двор по улице Голикова в Стерлитамаке. С комплексным благоустройством дворовой территории многоквартирного дома ознакомился Радий Хабиров. Здесь согласно плану отремонтировали проезды, обустроили тротуары и новые парковочные места. Установили детскую и спортивную площадки с травмобезопасным резиновым покрытием. Территорию оборудовали системой видеонаблюдения. Местным жителям башкирские дворики пришлись по душе.

В этом году в Стерлитамаке по программе «Башкирские дворики» модернизируют две дворовые территории. Всего за три года в городе благоустроили уже свыше 30 общественных пространств.

Вот, Владимир Иванович, надо смотреть и делать дворы, в первую очередь старые дома. Там ведь, в старых домах, люди живут. И они там ничего не просят, как правило. Вот туда и надо заходить.

Радий Хабиров, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия»
Фото №1 - День города и новые соцобъекты: Радий Хабиров посетил Стерлитамак

Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов отметил, что город подошел к юбилею с хорошими показателями. В этом году было отремонтировано 17 километров дорог, открыто три новых детских сада, ведется строительство четвертого.

Столько нового открывается, столько комплексов. Всё зелено, всё прекрасно. Поэтому прекрасно в этом городе жить.

Рита Седова, жительница г. Стерлитамака

Город прекрасный у нас. С каждым годом всё больше и больше развивается. Очень много новостроек. В общем мне нравится. Думаю, горожанам тоже нравится.

Алексей Носов, житель г. Стерлитамака
Фото №2 - День города и новые соцобъекты: Радий Хабиров посетил Стерлитамак

Мэр города вручил государственные награды жителям Стерлитамака. Риф Рахимович большую часть своей жизни проработал школьным учителем. Обучил и выпустил сотни детей. В день праздника он принимал на сцене свою заслуженную награду.

Это признание моих заслуг перед городом. Перед родным моим городом, который процветает благодаря усилиям мэра города и усилиям тех людей, которые здесь трудятся.

Риф Тажиев, директор гимназии №1, учитель физики и астрономии

День города завершился концертом. Для жителей Стерлитамака выступили Дмитрий Харатьян, Аскар Абдразаков, Zainetdin и певица Валерия. Звезда российской эстрады поздравила горожан с праздником и поделилась своими впечатлениями о нашей республике.

Какой богатый край. Какая потрясающая природа. Какие открытые и гостеприимные люди. И мне приятно сюда возвращаться. Я рада, что вообще города развиваются. Башкортостан меняется, и это очень здорово, очень заметно. Мы замечаем эти перемены, и я вот прям радуюсь от всей души.

Валерия Перфилова, народная артистка России
Фото №3 - День города и новые соцобъекты: Радий Хабиров посетил Стерлитамак

Переменам рады и местные жители. Например, Рустам Сагитов живёт в Стерлитамаке с самого рождения. Как было раньше и как стало сейчас, мужчина знает не понаслышке.

Город развивается, город растёт. Вот я живу ближе к «Сити Моллу», и раньше там просто был пустырь. А сейчас уже всё застроили, люди живут. Очень много людей. Ну, безусловно, город развивается и растёт.

Рустам Сагитов, житель г. Стерлитамака

В этом году Стерлитамак со своим проектом «Соляная пристань» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды. Здесь планируют благоустроить набережную реки Ашкадар, оборудовать смотровую площадку, прогулочную зону, кафе, пляж, детскую и спортивную площадки, а также велодорожку. Появятся плавучая понтонная пристань-беседка, лестница-амфитеатр, детская площадка-баржа и белый мраморный щебень на холмах набережной как символ шиханов.