Стало известно, как будут учиться школьники в Башкирии в дни выборов

Сегодня, 13 сентября, в правительстве Башкирии прошло оперативное собрание. Министр образования и науки республики Айбулат Хажин рассказал об учёбе школьников и студентов в дни выборов.

Уже на этой неделе 17, 18 и 19 сентября в России пройдут выборные кампании различного уровня. Так как многие учебные учреждения становятся избирательными участками, график их работы меняется.

Так, во всех школах в пятницу 17 сентября занятия отменяются. Со школьниками проведут воспитательные или спортивные мероприятия. 18 сентября будет выходным днём.