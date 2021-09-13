В Башкирии от коронавируса привито более миллиона жителей

Жертвами коронавируса в Башкортостане стали ещё 15 человек за минувшие сутки. Таким образом, умерших от инфекции уже больше 1300, из них в возрасте старше 60 лет – 1062 жителя республики.
В регионе зарегистрировано 310 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Внебольничная пневмония подтверждена у 126 жителей. В стационарах проходят лечение 714 человек, из них 47 пациентов –в тяжелом состоянии, 11 – на искусственной вентиляции легких.
Продолжается вакцинация населения. Обоими компонентами привито более миллиона жителей республики.