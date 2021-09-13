В Уфе детям приходится играть с камнями из-за отсутствия площадки

На личной странице в социальных сетях Радия Хабирова жители уфимской Максимовки пожаловались на отсутствие детской площадки. Горожане отмечают, что ребятам приходится играть с камнями.
До ближайшей детской площадки приходится идти 4 км. Рядом с домами уфимцев нет даже песочницы и хотя бы небольшого сквера для прогулки с колясками.
На жалобу уфимца оперативно ответили представители администрации Калининского района Уфы. Чиновники отметили, что сообщение о благоустройстве посёлка уже приняли в работу.
Фото: соцсети.