В Уфе детям приходится играть с камнями из-за отсутствия площадки

Региональная программа предусматривает всего лишь один сквер в конце поселка. А тем, кто живет в начале Максимовки, и им нужно пройти 4 километра – вы считаете это нормальным? Прошу хотя бы одно место для игры детей, ведь в такой великой стране должно быть счастливое детство.

уфимцы