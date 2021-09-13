В Башкирии осудили ещё одного пьяного водителя

Перед судом в Башкирии предстал 32-летний житель Калтасинского района. Мужчина был пойман на вождении в нетрезвом виде.

В июне 2020 года обвиняемый был остановлен на автодороге Краснохолмский-Нефтекамск инспекторами дорожной службы. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был сильно пьян.

При этом ранее он уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в колонии строго режима. Также мужчине запретили 3 года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.