Россия возобновит перелёты ещё в четыре страны

Россия возобновляет авиасообщение ещё с четырьмя странами: Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Перелёты возобновят уже с 21 сентября. С этого же дня из России можно будет вылететь в Турцию и Египет из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Однако оперштаб предупреждает, что Испания всё ещё закрыта для туризма. Страна пускает лишь некоторых граждан. Например, тех, кто обладает видом на жительство.