В Уфе на ядовитую территорию бывшего завода приехали специалисты

Специалисты Росприроднадзора приехали на одну из самых ядовитых территорий в Уфе. Эксперты посетили мертвый завод «Химпром». Об этом сообщает глава ведомства Светлана Радионова.
Площадка бывшего завода будет обследована. Результаты проверки будут предоставлены правительству Башкирии для дальнейшего решения вопросов о рекультивации участка. На территории завода отравленные водоемы, почва и отходы неизвестной опасности.
В 1990 году на заводе произошла крупная техногенная катастрофа. Фенол попал в реку Шугуровку, после в Уфимку и дальше распространился на водозабор городского водопровода. Тогда отравились более 600 тысяч человек. Были и погибшие. А последствия катастрофы не могут ликвидировать уже 31 год.