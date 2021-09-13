В Уфе на ядовитую территорию бывшего завода приехали специалисты

В 1990 году на заводе произошла крупная техногенная катастрофа. Фенол попал в реку Шугуровку, после в Уфимку и дальше распространился на водозабор городского водопровода. Тогда отравились более 600 тысяч человек. Были и погибшие. А последствия катастрофы не могут ликвидировать уже 31 год.