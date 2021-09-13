Отопительный сезон и итоги Инвестсабантуя: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В Уфе по поручению Главы Башкортостана создадут штаб по вопросам отопления и уборки снега. На оперативном совещании Радию Хабирову доложили, как он будет работать.

Горожане смогут обратиться со своими вопросами по единому многоканальному телефону 277-09-11, через офисы ЕРКЦ и ресурсоснабжающие организации или через сайт мэрии. Руководитель региона также поручил городу открыть офис, куда люди смогли бы прийти и обратиться к сотрудникам штаба напрямую. Также Радий Хабиров отметил, что главам администраций нужно ответственно подойти к старту отопительного сезона и в случае необходимости не дожидаться, пока среднесуточная температура на улице продержится на уровне 8 градусов в течение пяти дней. В ряде муниципалитетов тепло уже подали в социальные учреждения.