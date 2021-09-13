Отопительный сезон и итоги Инвестсабантуя: основные темы оперативки с Радием Хабировым

В Уфе по поручению Главы Башкортостана создадут штаб по вопросам отопления и уборки снега. На оперативном совещании Радию Хабирову доложили, как он будет работать.

Горожане смогут обратиться со своими вопросами по единому многоканальному телефону 277-09-11, через офисы ЕРКЦ и ресурсоснабжающие организации или через сайт мэрии. Руководитель региона также поручил городу открыть офис, куда люди смогли бы прийти и обратиться к сотрудникам штаба напрямую. Также Радий Хабиров отметил, что главам администраций нужно ответственно подойти к старту отопительного сезона и в случае необходимости не дожидаться, пока среднесуточная температура на улице продержится на уровне 8 градусов в течение пяти дней. В ряде муниципалитетов тепло уже подали в социальные учреждения.

По сути, это главное событие года для системы ЖКХ республики. Не ждите массовых жалоб на холодные трубы в квартирах, начинайте постепенно подключать тепло.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Отопительный сезон и итоги Инвестсабантуя: основные темы оперативки с Радием Хабировым

16 сентября мы начинаем запускать социальные объекты. Параллельно поэтапно начинаем запускать многоквартирные дома. К 22 сентября в зависимости от температуры надо выйти на стопроцентное подключение всех домов.

Алан Марзаев, и. о. министра ЖКХ Республики Башкортостан

В ходе оперативного совещания также обсудили вопросы вакцинации населения от коронавируса, подвели итоги третьего Всероссийского Инвестсабантуя, который прошел в Сибае. На форуме удалось подписать соглашений на общую сумму 98 миллиардов рублей. Радий Хабиров также поручил продолжать реализацию программы «Башкирские дворики» и благоустройство парков и скверов. На особом контроле главы Башкортостана – качество выполненного ремонта в подъездах многоквартирных домов. На заседание руководитель региона принес папку с фотографиями неудовлетворительного состояния парадных после проведенных работ.

Инспекторы Контрольного управления главы республики подготовили 100-страничный фотоотчёт по фактам плохо выполненного ремонта. Если подрядчики согласно подписанным контрактам гарантируют качество работ на пять лет, то пусть исправляют весь этот брак за свой счёт. Мы начинали эту программу в 2019 году. Тогда из-за поверхностного подхода к этой работе один из вице-премьеров потерял работу. Поэтому надо ответственно подходить к своим обязанностям.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан