«Левая часть Белой заживет»: Радий Хабиров проинспектировал строительство водовода в Забелье

Радий Хабиров посетил площадку строительства нового водовода, который позволит обеспечить питьевой водой район Забелья. На территории почти в 3 тысячи гектаров планируют возвести новый микрорайон, но для начала будущие дома нужно обеспечить коммуникациями.
Общая протяженность нового водовода составит почти 23 с половиной километра. К работам приступили в последний месяц лета и начали с самого сложного участка – строительства подводного перехода через реку Белую длиной 600 метров.
На первом этапе также строят новую канализационно-насосную станцию «Затон-Восточный» и проводят от неё коллектор до площадки городских очистных сооружений. Его протяженность – свыше 27 километров. И после окончания работ коммуникации позволят начать возведение жилых домов в Забелье на площади 2700 гектаров.
Инженерные сети строятся по программе «Стимул». Вопрос о выделении федерального софинансирования Радий Хабиров обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным в конце прошлого года. Транш на самый сложный этап уже переведен.
Можно сказать, что в Забелье и Зауфимье сейчас формируется новый город, и перспективы строительства здесь оцениваются не только новыми домами, но и десятками детских садов, школ и поликлиник. Территория обеспечена теплом, газом и электричеством. Осталось решить лишь один вопрос. На втором этапе планируется построить водовод от улицы Интернациональной до микрорайона Затон, канализационную насосную станцию в Дёме и коллектор от нее до Затона-Восточного, провести реконструкцию городских очистных сооружений. Предварительно оба этапа создания инженерных сетей оценивается в 24 с половиной миллиарда рублей.