«Левая часть Белой заживет»: Радий Хабиров проинспектировал строительство водовода в Забелье

Радий Хабиров посетил площадку строительства нового водовода, который позволит обеспечить питьевой водой район Забелья. На территории почти в 3 тысячи гектаров планируют возвести новый микрорайон, но для начала будущие дома нужно обеспечить коммуникациями.

Общая протяженность нового водовода составит почти 23 с половиной километра. К работам приступили в последний месяц лета и начали с самого сложного участка – строительства подводного перехода через реку Белую длиной 600 метров.

Сложность и уникальность проекта в том, что в Уфе сложные подземные породы. Карстовые провалы, в реке грунт, гравий и ил. Под водой мы сейчас прошли 450 метров. Ильдан Габдрахманов, руководитель проекта

На первом этапе также строят новую канализационно-насосную станцию «Затон-Восточный» и проводят от неё коллектор до площадки городских очистных сооружений. Его протяженность – свыше 27 километров. И после окончания работ коммуникации позволят начать возведение жилых домов в Забелье на площади 2700 гектаров.

Не помню, чтобы такие крупные проекты были. Это ещё бывшее руководство города начало проектировать. Мы пробили федеральные деньги. Теперь левая часть Белой заживет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Инженерные сети строятся по программе «Стимул». Вопрос о выделении федерального софинансирования Радий Хабиров обсудил с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным в конце прошлого года. Транш на самый сложный этап уже переведен.

Протяженность водовода составляет 23 км. 2 перехода идут рекой Дема и Белая, под автомагистралью, ж/д путями и дорогами в самой Дёме. Руслан Кильдияров, заместитель начальника Управления капитального строительства г. Уфы