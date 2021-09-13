В Башкирии эксперты рассказали, можно ли отравиться арбузом

После смертельного отравления двух человек предположительно арбузом в Москве федеральная торговая сеть изъяла бахчевую культуру с полок. Но только в столице страны. В супермаркетах регионов же большая ягода остается в продаже. Наш корреспондент пообщался со специалистами и узнал, насколько вероятен летальный исход и можно ли вообще отравиться арбузом.

От каких-либо комментариев сотрудники магазина отказываются. Говорить о том, что произошло в другом регионе, не в их компетенции. На прилавках – фрукты в изобилии. Ждут покупателей и арбузы. Как пояснили в головном офисе торговой сети, эти партии бахчевых никакого отношения к московским не имеют.

Их безопасность не вызывает никаких сомнений, они прошли все необходимые проверки – мы уверены в их качестве. Мы также хотим отметить, что отравление арбузом – лишь одна из версий произошедшего. Антон Карпов, руководитель управления по внешним коммуникациям розничной сети «Магнит»

В конце прошлой недели в Москве семья, купив арбуз в «Магните», попала с признаками отравления в больницу. 15-летняя девочка и ее бабушка скончались, мать выжила. Сейчас в ситуации разбираются компетентные органы. Ряд СМИ сообщает, что из этого же дома за помощью к врачам обращались другие жильцы. И среди них не все ели арбузы. По последней информации, задержан сотрудник компании, которая проводила обеззараживание в торговом помещении. Следы вещества для дезинсекции нашли в тех самых арбузах.

Исследования арбузов, как и многих других продуктов, проводят специалисты лаборатории Башкирского референтного центра Россельхознадзора. В этом году они проверили более 100 партий сладкой ягоды, идущей на продажу в магазины. И ни в одной не обнаружили превышения нитратов, пестицидов или наличие тяжелых металлов, которые и могут вызвать отравление.

В основном, конечно, проверяют те, которые привозят крупным ритейлерам: сетевые магазины, крупные супермаркеты. Они в первую очередь требуют такие проверки от поставщиков, поэтому все проверяют. Константин Китаев, руководитель испытательного центра Башкирского референтного центра Россельхознадзора

Инфекционисты республики отмечают: отравиться, по сути, можно любым продуктом. А в случае с арбузами такие случаи единичные и не летальные. И причины не только в превышении нитратов и пестицидов.

Патогенные микроорганизмы могут вызывать острые кишечные инфекции. И нарушение условий хранения и транспортировки плода тоже может вызвать интоксикацию или отравление. При этом у них схожие симптомы: рвота, диарея, лихорадка, боли в животе. Оксана Корнеева, и.о. заведующего отделением №2 Республиканской клинической инфекционной больницы