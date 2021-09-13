Владимир Путин наградил паралимпийских чемпионов из Башкирии

Президент страны сегодня встретился с победителями и призерами Паралимпиады в Токио. Владимир Путин  подписал указ о присуждении спортсменам госнаград.

Среди атлетов из Башкортостана орден Дружбы вручили Богдану Мозговому, Анне Крившиной, Ильнуру Гарипову, Андрею Николаеву, Елене Прокофьевой. На Паралимпиаде эти спортсмены завоевали золото.

Фото №1 - Владимир Путин наградил паралимпийских чемпионов из Башкирии

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени награждены Григорий Андреев, Анна Кулинич-Сорокина, Елена Паутова. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени вручили Аделине Разетдиновой, Сергею Петриченко, Артуру Сайфутдинову, Никите Нагаеву.

Владимир Владимирович, хочу выразить отдельную благодарность за то, что Вы внесли непосредственный вклад в постройку уфимского центра спорта по плаванию, в котором мы тренируемся. Спасибо большое!

Андрей Николаев, двукратный чемпион Паралимпийских игр-2020