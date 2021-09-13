Владимир Путин наградил паралимпийских чемпионов из Башкирии

Президент страны сегодня встретился с победителями и призерами Паралимпиады в Токио. Владимир Путин подписал указ о присуждении спортсменам госнаград.
Среди атлетов из Башкортостана орден Дружбы вручили Богдану Мозговому, Анне Крившиной, Ильнуру Гарипову, Андрею Николаеву, Елене Прокофьевой. На Паралимпиаде эти спортсмены завоевали золото.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени награждены Григорий Андреев, Анна Кулинич-Сорокина, Елена Паутова. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени вручили Аделине Разетдиновой, Сергею Петриченко, Артуру Сайфутдинову, Никите Нагаеву.