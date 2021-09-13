Владимир Путин наградил паралимпийских чемпионов из Башкирии

Владимир Владимирович, хочу выразить отдельную благодарность за то, что Вы внесли непосредственный вклад в постройку уфимского центра спорта по плаванию, в котором мы тренируемся. Спасибо большое!

Андрей Николаев, двукратный чемпион Паралимпийских игр-2020