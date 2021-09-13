Более 4000 участников из 18 стран: итоги Уфимского международного марафона

Праздник бега в Уфе. В столице республики завершился седьмой Уфимский международный марафон. На старт вышло более четырех тысяч участников.
Несмотря на прохладное сентябрьское утро, Уфимский марафон снова собрал тысячи любителей бега. Всего на старт в воскресенье вышли спортсмены из 18 стран и 229 городов России. Гульнара Бадамшина больше любит бегать по лесу в спокойном темпе, однако здесь она осилила полумарафонскую дистанцию.
Первыми стартовали марафонцы, им предстояло преодолеть 42 километра по историческому центру Уфы. Вместе со всеми самую длинную дистанцию покорил Александр Сидякин.
Самым популярным у участников стал забег на десять километров.
Организаторы марафона сделали на стадионе несколько зон активности и провели концертную программу. Алиса Саитгареева не сумела принять участие в забеге из-за травмы, но вместе с семьей пришла на «Динамо».
Серьёзной борьбы на главной дистанции в 42,2 километра не получилось. Уверенную победу одержал Алексей Патраков, представлявший Пермский край. Он показал результат в 2 часа 24 минуты и 37 секунд.
Сильнейшим спортсменом из Башкортостана стал Денис Валитов из деревни Изимарино. Он завершил марафонскую дистанцию с отставанием в восемь с половиной минут и стал серебряным призером.
Завершал программу Уфимского международного марафона забег на два километра. Как правило, на старт здесь выходят известные артисты, политики и спортсмены. Андрей Назаров, Эльбрус Нигматуллин, Рима Батталова, Виктория Тарасова и многие другие пробежали две тысячи метров. Принял участие в забеге и капитан хоккейного «Салавата Юлаева» Григорий Панин.
Статус международного позволил поучаствовать в забеге и зарубежным гостям Уфы. Большинство из них учатся в уфимских вузах. Уфа вновь подтвердила статус международного спортивного центра. В планах организаторов – сделать марафон в следующем году еще более массовым.