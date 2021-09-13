Более 4000 участников из 18 стран: итоги Уфимского международного марафона

Праздник бега в Уфе. В столице республики завершился седьмой Уфимский международный марафон. На старт вышло более четырех тысяч участников.

Несмотря на прохладное сентябрьское утро, Уфимский марафон снова собрал тысячи любителей бега. Всего на старт в воскресенье вышли спортсмены из 18 стран и 229 городов России. Гульнара Бадамшина больше любит бегать по лесу в спокойном темпе, однако здесь она осилила полумарафонскую дистанцию.

Планирую пробежать и марафон, когда буду действительно готова. Хочу также участвовать в забегах на высоту, потому что мне интересен туризм. Гульнара Бадамшина, участник марафона

Первыми стартовали марафонцы, им предстояло преодолеть 42 километра по историческому центру Уфы. Вместе со всеми самую длинную дистанцию покорил Александр Сидякин.

Самое сложное начинается после дистанции полумарафона. Разумеется, я не пожалел о забеге, это финал того, что я делал. Спорт – наша жизнь. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы РБ

Самым популярным у участников стал забег на десять километров.

Мы всегда поддерживаем тех, кто занимается спортом. Они своим примером показывают, что спорт – это жизнь, жизнь – это здоровье, здоровье – это благополучие не только каждого гражданина, а всех людей. Максим Забелин, министр здравоохранения РБ

Организаторы марафона сделали на стадионе несколько зон активности и провели концертную программу. Алиса Саитгареева не сумела принять участие в забеге из-за травмы, но вместе с семьей пришла на «Динамо».

Очень хорошо, что марафон проходит каждый год. У меня есть маленькая дочка, и я думаю, что дети должны видеть, что спорт – это здоровый дух. Алиса Саитгареева

Серьёзной борьбы на главной дистанции в 42,2 километра не получилось. Уверенную победу одержал Алексей Патраков, представлявший Пермский край. Он показал результат в 2 часа 24 минуты и 37 секунд.

Мы бежали сначала вдвоем. Потом соперник слегка дернулся на втором круге, а я продолжал бежать в своем темпе и не вестись на провокации. Тяжело было бежать во второй половине, немного не хватило подготовки. Алексей Патраков, победитель Уфимского международного марафона

Сильнейшим спортсменом из Башкортостана стал Денис Валитов из деревни Изимарино. Он завершил марафонскую дистанцию с отставанием в восемь с половиной минут и стал серебряным призером.

Марафон начинается обычно после тридцатого километра. Результатом доволен. Денис Валитов, Серебряный призер уфимского международного марафона

Завершал программу Уфимского международного марафона забег на два километра. Как правило, на старт здесь выходят известные артисты, политики и спортсмены. Андрей Назаров, Эльбрус Нигматуллин, Рима Батталова, Виктория Тарасова и многие другие пробежали две тысячи метров. Принял участие в забеге и капитан хоккейного «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

Я нахожусь в отличном настроении, провели отличные пять матчей. Хочется просто классно провести время на марафоне, тем более сегодня выходной. Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»