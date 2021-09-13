В Башкирии прошел заключительный этап чемпионата республики по мотокроссу

Организация соревнований проходит на очень высоком уровне, вы можете посмотреть на трассе. Очень хорошо подготовлена трасса, очень всё хорошо, замечательно. Большое спасибо организаторам за то, что дают нам возможность принять участие в таком очень хорошем мероприятии – мотокроссе города Кумертау. Заезд проехал, в первую очередь, я удачно, успешно я финишировал. Понятное дело, соревноваться с чемпионами мира очень сложно, но я думаю, где-то в середине десятки буду по итогу, потому что проходит два заезда, и сейчас завершился только первый заезд.

Азат Ибрагимов, участник соревнований