В Башкирии прошел заключительный этап чемпионата республики по мотокроссу

В Кумертау состоялся заключительный, четвертый этап чемпионата республики по мотокроссу. За звание чемпиона боролись хозяева трассы, а также гости из Уфы, Нефтекамска, Бирска, Учалов, Салавата, Стерлитамака, Октябрьского и Мелеуза.

Соревнования проходили в трех категориях: объемом двигателя до 65, до 85 и до 125 кубических сантиметров. Также были предусмотрены открытые и ветеранские заезды.

И соревнования по мотокроссу здесь проходят на очень высоком уровне. Трасса соответствует всему. Погодные условия сегодня просто прекрасные, и я доволен своими выступлениями.

Николай Красников, председатель правления Центра технических видов спорта им. Г. Кадырова
Фото №1 - В Башкирии прошел заключительный этап чемпионата республики по мотокроссу

Организация хорошая, очень хорошо приняли нас здесь. И хорошо проводятся соревнования.

Сергей Гурин, участник соревнований

Посмотреть за борьбой на трассе пришли сотни болельщиков. Первые места в своих категориях завоевали Вадим Кадыров из Учалов, а также уфимцы Георгий Волошановский и Иван Гаврилов. В открытом классе победу праздновал чемпион мира по мотогонкам на льду Динар Валеев. В классе «Ветераны» лучшими стали Николай Красников и Андрей Паленов из Уфы. В общекомандном зачете первое место у представителей Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова.

Организация соревнований проходит на очень высоком уровне, вы можете посмотреть на трассе. Очень хорошо подготовлена трасса, очень всё хорошо, замечательно. Большое спасибо организаторам за то, что дают нам возможность принять участие в таком очень хорошем мероприятии – мотокроссе города Кумертау. Заезд проехал, в первую очередь, я удачно, успешно я финишировал. Понятное дело, соревноваться с чемпионами мира очень сложно, но я думаю, где-то в середине десятки буду по итогу, потому что проходит два заезда, и сейчас завершился только первый заезд.

Азат Ибрагимов, участник соревнований 