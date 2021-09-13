В Башкирии прошел заключительный этап чемпионата республики по мотокроссу

В Кумертау состоялся заключительный, четвертый этап чемпионата республики по мотокроссу. За звание чемпиона боролись хозяева трассы, а также гости из Уфы, Нефтекамска, Бирска, Учалов, Салавата, Стерлитамака, Октябрьского и Мелеуза.
Соревнования проходили в трех категориях: объемом двигателя до 65, до 85 и до 125 кубических сантиметров. Также были предусмотрены открытые и ветеранские заезды.
Посмотреть за борьбой на трассе пришли сотни болельщиков. Первые места в своих категориях завоевали Вадим Кадыров из Учалов, а также уфимцы Георгий Волошановский и Иван Гаврилов. В открытом классе победу праздновал чемпион мира по мотогонкам на льду Динар Валеев. В классе «Ветераны» лучшими стали Николай Красников и Андрей Паленов из Уфы. В общекомандном зачете первое место у представителей Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова.