В Башкирии двое мужчин пытались украсть железнодорожные рельсы

Недалеко от Межгорья двое мужчин пытались украсть железнодорожные рельсы. Злоумышленников задержали сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел примерно в 10 утра на заброшенной станции Татлы. Двое мужчин демонтировали рельсы, распиливали их газовым резаком и складывали в кучу, сообщили в пресс-службе Росгвардии Башкирии.