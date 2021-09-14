В Башкирии двое мужчин пытались украсть железнодорожные рельсы

Недалеко от Межгорья двое мужчин пытались украсть железнодорожные рельсы. Злоумышленников задержали сотрудники Росгвардии.
Инцидент произошел примерно в 10 утра на заброшенной станции Татлы. Двое мужчин демонтировали рельсы, распиливали их газовым резаком и складывали в кучу, сообщили в пресс-службе Росгвардии Башкирии.
Росгвардейцы задержали 32 и 36-летних местных жителей. Мужчины рассказали, что планировали сдать отрезки рельсов в пункт приема металлолома. Их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Росгвардия РБ.