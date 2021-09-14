Жительницу Уфы осудили за покупку водительского удостоверения

Суд вынес приговор 29-летней уфимке за дачу взятки сотруднику ГИБДД. Свою вину она признала. Девушку приговорили к трем годам условного лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в 2017 году осужденная дала сотруднику ГИБДД 14 тысяч рублей за помощь в получении водительского удостоверения. Фактически экзамены она не сдавала.