В Уфе рассказали, как будет работать оперативный штаб по вопросам отопления

Отопительный сезон в Башкирии планируют начать 16 сентября. В первую очередь тепло подадут в социальные объекты: школы, детские сады, больницы, дома престарелых. Такое предварительное решение принято с учетом прогноза Башгидромета.

16 мы начинаем запускать социальные объекты. Параллельно поэтапно начинаем запускать многоквартирные дома. К 22 сентября в зависимости от температуры надо выйти на стопроцентное подключение всех домов.

В Уфе по поручению Главы Башкортостана создается штаб по вопросам отопления и уборке снега. Горожане смогут обратиться со своими вопросами по единому многоканальному телефону: 277-09-11; через офисы ЕРКЦ и ресурсоснабжающие организации, через сайт мэрии. Руководитель региона также поручил городу открыть офис, куда люди смогли бы прийти и обратиться к сотрудникам штаба напрямую.