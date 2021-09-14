Врач из Башкирии рассказал, как правильно совмещать прививки от коронавируса и гриппа

Рафаэль Яппаров, главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, ответил на актуальный вопрос. Так всё же, как совмещать прививки от сезонного гриппа и коронавирусной инфекции?
По словам специалиста, в период распространения COVID-19 любая другая инфекция может лишь усугубить состояние заболевшего. «Микс» коронавируса и гриппа может спровоцировать появление серьёзных последствий.
Личный календарь прививок стоит подстроить таким образом, чтобы к пику заболеваемости к декабрю-январю иммунитет к болезням уже выработался.