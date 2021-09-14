Врач из Башкирии рассказал, как правильно совмещать прививки от коронавируса и гриппа

Между прививками от коронавируса и гриппа должен пройти месяц, указывают специалисты. Они рекомендуют воздержаться от инъекций в одно время и сначала закончить вакцинацию от COVID-19. Также не рекомендуется прививаться от гриппа в промежутке между первым и вторым компонентом вакцины против COVID-19.

Рафаэль Яппаров