В Уфе за одни сутки в авариях пострадали два ребенка

Пресс-служба ГИБДД Уфы сообщила неприятную статистику. За одни сутки в авариях пострадали два ребёнка.
Так, около двух часов дня на улице 50 лет СССР 26-летний парень на «Хёндай Солярис» совершил наезд на 17-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девушка получила ушибы, но серьёзно не пострадала. По предварительной информации, подросток проходила перед автобусом, из-за которого и выехала иномарка.
А около пяти часов вечера у дома №52 по улице Карла Маркса 30-летний уфимец на «Шевроле Реззо» допустил наезд на 8-летнего ребёнка. Мальчик так же пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил травму головы.
Фото: ГИБДД РБ.