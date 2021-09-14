В Уфе за одни сутки в авариях пострадали два ребенка

Так, около двух часов дня на улице 50 лет СССР 26-летний парень на «Хёндай Солярис» совершил наезд на 17-летнюю девочку. Она пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девушка получила ушибы, но серьёзно не пострадала. По предварительной информации, подросток проходила перед автобусом, из-за которого и выехала иномарка.