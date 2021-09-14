В лобовом ДТП в Башкирии пострадали четыре человека

Вчера, 13 сентября, в Кумертау произошло ДТП - столкнулись встречные автомобили Lada Priora и Hyundai Solaris. От удара отечественная легковушка врезалась в трубопровод.
В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что авария произошла на улице Энергетиков. За рулем "Приоры" находился 32-летний житель Мелеузовского района, а иномаркой управляла 33-летняя местная жительница.
В ДТП пострадал водитель "Приоры" и его 20, 22 и 27-летние пассажиры. Их госпитализировали с различными травмами.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Башкирии.