В лобовом ДТП в Башкирии пострадали четыре человека

Вчера, 13 сентября, в Кумертау произошло ДТП - столкнулись встречные автомобили Lada Priora и Hyundai Solaris. От удара отечественная легковушка врезалась в трубопровод.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали, что авария произошла на улице Энергетиков. За рулем "Приоры" находился 32-летний житель Мелеузовского района, а иномаркой управляла 33-летняя местная жительница.

В ДТП пострадал водитель "Приоры" и его 20, 22 и 27-летние пассажиры. Их госпитализировали с различными травмами.