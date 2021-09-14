В Башкирии мужчина напал с ножом на продавца магазина
Накануне в Салавате мужчина совершил разбойное
нападение на продавца магазина. На место происшествия направилась
следственно-оперативная группа, а также пешие посты и патрули.
В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что спустя
несколько дней сотрудники полиции установили личность подозреваемого и
задержали его. Им оказался 35-летний житель соседнего района, который ранее был
судим за грабежи и разбои.
67-летняя горожанка, завершив рабочий день,
закрылась в магазине, сняла кассу, убрала выручку в сейф и направилась к выходу
из магазина. Открыв дверь, на пороге продавец увидела неизвестного мужчину в
маске, который тут же затолкал ее внутрь помещения и, угрожая ножом, стал
требовать выручку. Сначала женщина пыталась сопротивляться, но грабитель
несколько раз ударил ее кулаком и, поднеся нож к шее, продолжил требовать
выручку. Работница магазина подчинилась и, открыв сейф, передала все вырученные
за день средства – чуть более 6 тысяч рублей.
пресс-служба МВД Башкирии
Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до
10 лет тюрьмы.