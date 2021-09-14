В Башкирии мужчина напал с ножом на продавца магазина

Накануне в Салавате мужчина совершил разбойное нападение на продавца магазина. На место происшествия направилась следственно-оперативная группа, а также пешие посты и патрули.

Фото №1 - В Башкирии мужчина напал с ножом на продавца магазина

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что спустя несколько дней сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 35-летний житель соседнего района, который ранее был судим за грабежи и разбои.

67-летняя горожанка, завершив рабочий день, закрылась в магазине, сняла кассу, убрала выручку в сейф и направилась к выходу из магазина. Открыв дверь, на пороге продавец увидела неизвестного мужчину в маске, который тут же затолкал ее внутрь помещения и, угрожая ножом, стал требовать выручку. Сначала женщина пыталась сопротивляться, но грабитель несколько раз ударил ее кулаком и, поднеся нож к шее, продолжил требовать выручку. Работница магазина подчинилась и, открыв сейф, передала все вырученные за день средства – чуть более 6 тысяч рублей.

пресс-служба МВД Башкирии

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.