Башкирия оказалась регионом, жители которого меньше всего платят коммуналку

Был опубликован рейтинг регионов России по расходам на жилищно-коммунальные услуги. Любопытные данные приводит РИА Новости.
Башкирия оказалась среди регионов с низкой долей расходов средней семьи. В частности, республика заняла 13 место из 85. По данным экспертов, доля расходов средней семьи на ЖКУ составила 8,1% за 2020 год. Конечно, этот показатель вырос. Но незначительно – на 0,3%. Среднестатистическая семья в Башкирии в месяц тратит на ЖКУ 3715 рублей.
Первую строчку в рейтинге заняли Ингушетия – 4,4% (3253 рубля), Дагестан – 5,7% (3049) и Хакасия – 6,4% (2747).