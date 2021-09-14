Башкирия оказалась регионом, жители которого меньше всего платят коммуналку

Башкирия оказалась среди регионов с низкой долей расходов средней семьи. В частности, республика заняла 13 место из 85. По данным экспертов, доля расходов средней семьи на ЖКУ составила 8,1% за 2020 год. Конечно, этот показатель вырос. Но незначительно – на 0,3%. Среднестатистическая семья в Башкирии в месяц тратит на ЖКУ 3715 рублей.