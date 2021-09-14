В Уфе прошли соревнования «Шиповка юных»

Это легкоатлетическое четырехборье. В нем принимают участие воспитанники спортшкол со всей республики. Они выявляют сильнейших в беге 500, 800 и 1500 метров, а также в прыжках в длину, в высоту и в метании снарядов.
Подобный турнир – проверка не только для атлетов, но и тренеров, их работы по итогам сезона. Всего на соревнования приехали более 300 спортсменов. Главными фаворитами республиканского четырехборья считаются представители Уфы, Нефтекамска, Салавата и Стерлитамака.
Сергей , главный судья соревнований