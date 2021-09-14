В Уфе на перекрестке улиц 8 Марта и Владивостокской отключат светофоры

В столице Башкирии на пересечении улиц Владивостокской и 8 Марта временно отключат светофорное регулирование. Это связано с установкой новых светофоров. Реконструкция улиц проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
В пресс-службе мэрии Уфы сообщили, что проведение строительно-монтажных работ запланировано с 15 до 17 сентября. Движение автотранспорта будет осуществлено по дорожным знакам.
Администрация башкирской столицы просит жителей и гостей города быть предельно внимательными на данном участке дороги, а также приносит извинения за возможные неудобства.