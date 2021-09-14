Новый корпус Республиканского кардиоцентра достроят в 2022 году

Новый корпус республиканского кардиоцентра будет готов в следующем году. В ближайшее время на объект уже привезут медицинское оборудование. Сейчас там завершаются отделочные работы.

В малярном деле с белого листа не начинают, им заканчивают. Гульназ Зигетбаева шпаклюет стены уже 22 года. Чаще именно в социальных объектах. Почти как в царских палатах: высота потолков в новом корпусе кардиоцентра больше трех метров. Вот только это не показатель статуса, а санитарные требования для медицинских учреждений.

По проекту – несколько операционных. В них ремонт особый. На стенах вместо обычной – баритовая штукатурка, она отражает рентген-излучение и гамма-лучи.