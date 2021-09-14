В России предложили ввести три выходных после прививки от коронавируса

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин выступил с интересной инициативой. Он предложил предоставить работникам три выходных дня после прививки от коронавируса. С этим предложением Максим Петунин обратился к главе Министерства труда.

Из-за тяжелой эпидемиологической ситуации было предложено предоставить сотрудникам три выходных дня с сохранением заработной платы. При этом выходные рекомендуется предоставить после каждого компонента прививки.

Максим Петунин отметил, что многие вакцинированные чувствуют себя плохо после вакцинации: у некоторых поднимается температура, фиксируется слабость и другие симптомы болезни. И хотя такая реакция совершенно нормальна, она может серьёзно сказаться на трудоспособности человека.