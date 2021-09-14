Жители Уфы могут бесплатно получить новую профессию

Региональное Министерство труда реализует программу переподготовки безработного населения, принять участие в которой может каждый официально зарегистрированный неработающий гражданин пенсионного возраста и женщины в декретном отпуске. Новую квалификацию в 2021 году получили уже более шести тысяч человек.
Получить новую профессию Альбина Хакимова решила после рождения своего первого ребенка. Раньше она работала экологом. Сейчас женщина находится в декретном отпуске. Альбина подумала, что это прекрасное время, чтобы освоить новую сферу деятельности.
Чтобы получить новую профессию, не нужно много времени. Это также можно сделать бесплатно благодаря программе по переобучению. Желающему переквалифицироваться достаточно прийти в центр занятости. Там предложат те дисциплины, которые ему было бы интересно освоить. А после обучения устроят на новое место работы.
Виль Тахватуллин решил пройти переподготовку еще весной прошлого года. В период пандемии мужчина потерял работу. Теперь он подал заявление в центр занятости, чтобы оказывать жителям юридическую поддержку.
Сейчас для желающих получить новую профессию представлено около четырех тысяч программ переобучения по разным направлениям. В этом году уже переквалифицировалось более 6 тысяч жителей республики. Центр занятости принимает желающих переобучиться круглогодично, каждый может найти для себя новую работу мечты.