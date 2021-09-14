В Уфе в жутком ДТП с мотоциклом разбился молодой отец

В минувшее воскресенье, 12 сентября, в Уфе произошло жуткое ДТП, унесшее жизнь мотоциклиста. Несчастный скончался до приезда скорой помощи.
Трагедия произошла напротив жилого дома №78 по проспекту Октября. 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti допустил столкновение с попутным мотоциклом. От удара двухколесный транспорт вынесло на "встречку", где он столкнулся с автомобилями Toyota RAV4 и Toyota Corolla.
Погибшим оказался 27-летний уфимец. Его родные и близкие до сих пор не могут поверить в произошедшее и утверждают, что он никогда не превышал скорость и водил аккуратно.
Близкие и друзья вспоминают погибшего исключительно добрыми словами. У него осталась супруга и пятилетний сын.
Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким погибшего