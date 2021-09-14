В Уфе в жутком ДТП с мотоциклом разбился молодой отец

В минувшее воскресенье, 12 сентября, в Уфе произошло жуткое ДТП, унесшее жизнь мотоциклиста. Несчастный скончался до приезда скорой помощи.

Трагедия произошла напротив жилого дома №78 по проспекту Октября. 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti допустил столкновение с попутным мотоциклом. От удара двухколесный транспорт вынесло на "встречку", где он столкнулся с автомобилями Toyota RAV4 и Toyota Corolla.

Приехали с супругом в кафе, решили немного погулять. Шли по тротуару и вдруг услышали впереди сильный грохот. <…> Стали останавливаться машины, и через несколько шагов мы увидели страшную картину: рядом с одной машиной лежало неподвижное тело в черной каске, в нескольких метрах - мотоцикл, а вокруг множество осколков. Через некоторое время подошла какая-то молодая женщина, стала ощупывать пульс лежащего, а потом упала ему на грудь и зарыдала.

Гузаль Ситдыкова, знаменитая башкирская писательница
Фото №1 - В Уфе в жутком ДТП с мотоциклом разбился молодой отец

Погибшим оказался 27-летний уфимец. Его родные и близкие до сих пор не могут поверить в произошедшее и утверждают, что он никогда не превышал скорость и  водил аккуратно.

Странно, что он вообще мотоцикл купил, ведь сам очень аккуратно на машине ездил.

Руслан Ш., родственник

Близкие и друзья вспоминают погибшего исключительно добрыми словами. У него осталась супруга и пятилетний сын.

Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким погибшего