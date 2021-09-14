В Уфе в жутком ДТП с мотоциклом разбился молодой отец

Приехали с супругом в кафе, решили немного погулять. Шли по тротуару и вдруг услышали впереди сильный грохот. <…> Стали останавливаться машины, и через несколько шагов мы увидели страшную картину: рядом с одной машиной лежало неподвижное тело в черной каске, в нескольких метрах - мотоцикл, а вокруг множество осколков. Через некоторое время подошла какая-то молодая женщина, стала ощупывать пульс лежащего, а потом упала ему на грудь и зарыдала.

Гузаль Ситдыкова, знаменитая башкирская писательница